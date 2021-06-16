بعد عام على رحيله.. تحقيق حلم كريستو جافاشيف بلف قوس النصر بالقماش

كيم ويلشر ترجمة: ليندا أدور

في تموز المقبل، سيبدأ العمل بلف قوس النصر في باريس بالقماش الأزرق الفضي والحبال الحمراء، الذي يأتي كمشروع ما بعد الوفاة للفنان كريستو جافاشيف، اذ كان يخطط لتنفيذه منذ أوائل ستينيات القرن الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ العمل في تغليف النصب التذكاري الذي يعد واحداً من أكثر المعالم شهرة في العالم، اذ سيتم لفه بنحو 25 ألف متر مربع من قماش البولي بروبلين القابل لإعادة التدوير، الذي سيثبت بحبال باللون الأحمر بطول 3 آلاف متر، قابلة لإعادة تدويرها

أيضا.

ويعد المشروع تحقيقا لحلم الفنان البلغاري الأصل كريستو جافاشيف، الذي توفي قبل عام من الآن، وزوجته الفرنسية جان كلود، التي توفيت في العام 2009، اللذين كانا أول من وضع خطة لف النصب عندما كانا يستأجران غرفة صغيرة على مقربة منه في العام

1962.

يقول فلاديمير جافاشيف، ابن شقيق كريستو، بأنه: {يمكن الآن تنفيذ العمل حتى بعد رحيله، لأنهما خططا جميع الجوانب الفنية والبصرية للمشروع، وكانت أمنيته أن ينفذ المشروع حتى بعد وفاته، وها نحن نحققها له}.

وعلى مدى 12 اسبوعا، ستعمل فرق البناء بأعمال التغليف في المبنى، حيث يجري الاحتفال بيوم الباستيل، وهو اليوم الوطني الفرنسي في الرابع عشر من تموز، في جادة الشانزليزيه، على أن يتم الانتهاء من العمل بحلول 18 من أيلول المقبل، وكغيره من إنجازات كريستو، فإن هذا العمل مؤقتا، اذ ستبدأ عملية إزالته في 3 من شهر تشرين الأول المقبل، استعدادا للاحتفال بيوم الهدنة بشهر تشرين الثاني الذي يليه.

يذكر أن تمويل المشروع يأتي بالكامل من بيع الدراسات الأولية والرسومات وأعمال الكولاج الخاصة بالمشروع لكريستو، الى جانب النماذج المصغرة التي صنعها والتي تعود الى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وقد كان مقررا إنجازه في خريف العام الماضي، لكن تم إرجاؤه بسبب تفشي جائحة كورونا. ومن أبرز أعمال جافاشيف تغليف مبنى الرايشتاغ في برلين بالكامل في العام 1995 وجسر البون نوف بباريس في

العام 1985.

* صحيفة الغارديان البريطانية

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