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كتاب الحركات السياسية والقاعدة العلمية في الكوفة من سلسلة كتب الباحث عن الكوفة ومسجدها المعظم حيث سبقه كتاب (مسجد الكوفة أهزوجة الحق) و( المختار الثقفي صاحب مبدأ وعقيدة ) وثم هذا البحث ومن بعده ( خلافة الإمام علي بن أبي طالب في الكوفة ) ويليهم بحث اختيار العاصمة الرملة الحمراء . أن بحث (الحركات السياسية والقاعدة العلمية في الكوفة) يتناول أحداث القرن الثاني الهجري نهاية الدولة الأموية بداية الدولة العباسية . وهذه الدراسة التاريخية صورة وافيه لإحداث القرن المذكور , بعد مقدمة البحث يوضح الباحث العامل التاريخي بين الكوفة والحيرة والنجف الأشرف كون المناطق المشار إليها مسرح الأحداث مع تقديم لجغرافية كل منطقة ومعالمها , ولم يبخس المؤلف حقوق الديانات السماوية , إذ تطرق إلى الاديرة في الحيرة , وذكر الولاة والقضاة للحقبة موضوع الدراسة , ويلي تفاصيل المناطق الثلاثة مناقشة قبر وضريح أمير المؤمنين عليه السلام في النجف موضحا كشف النقاب عن وجوده لأول مرة . يعرج الباحث في الفصل الثاني على الأوضاع السياسية والثورات في الكوفة , وفي الفصل الثالث يأتي موضوع الدعوة العباسية وسيطرتها على السلطة وتأثيرها على العلويين والكوفة . أما الفصل الرابع الحديث عن القاعدة العلمية والثورة الفكرية في الكوفة , ينتهي الفصل بذكر أصحاب الإمام الصادق عليه السلام من الكوفيين . وأخيراً مراجع ومصادر البحث ثم الفهرست . لتحميل الكتاب أو قراءته على الرابط : https://drive.google.com/file/d/1uZ03jIIT3k0TkKYK3Hogz4LGjJNr-rHe/view?fbclid=IwAR0kY9vJj-5tbkK3t-2WhmMxYRaUQo1ig4ss4ckTXO6tyhw1Ko2jf3rCk88 كتاب الحركات السياسية.

من سلسلة كتب الباحث عن الكوفة ومسجدها المعظم حيث سبقه كتاب (مسجد الكوفة أهزوجة الحق) و( المختار الثقفي صاحب مبدأ وعقيدة ) وثم هذا البحث ومن بعده ( خلافة الإمام علي بن أبي طالب في الكوفة ) ويليهم بحث اختيار العاصمة الرملة الحمراء .

 أن بحث (الحركات السياسية والقاعدة العلمية في الكوفة)  يتناول أحداث القرن الثاني الهجري نهاية الدولة الأموية بداية الدولة العباسية .

وهذه الدراسة التاريخية صورة وافيه لإحداث القرن المذكور , بعد مقدمة البحث يوضح الباحث العامل التاريخي بين الكوفة والحيرة والنجف الأشرف كون المناطق المشار إليها  مسرح الأحداث مع تقديم لجغرافية كل منطقة ومعالمها , ولم يبخس المؤلف حقوق الديانات السماوية , إذ تطرق إلى الاديرة في الحيرة , وذكر الولاة والقضاة للحقبة موضوع الدراسة , ويلي تفاصيل المناطق الثلاثة مناقشة قبر وضريح أمير المؤمنين عليه السلام في النجف موضحا كشف النقاب عن وجوده لأول مرة .

يعرج الباحث في الفصل الثاني على الأوضاع السياسية والثورات في الكوفة , وفي الفصل الثالث يأتي موضوع الدعوة العباسية وسيطرتها على السلطة وتأثيرها على العلويين والكوفة .

أما الفصل الرابع الحديث عن القاعدة العلمية والثورة الفكرية في الكوفة , ينتهي الفصل بذكر أصحاب الإمام الصادق عليه السلام من الكوفيين . وأخيراً مراجع ومصادر البحث ثم الفهرست .

لتحميل الكتاب أو قراءته على الرابط :

https://drive.google.com/file/d/1uZ03jIIT3k0TkKYK3Hogz4LGjJNr-rHe/view?fbclid=IwAR0kY9vJj-5tbkK3t-2WhmMxYRaUQo1ig4ss4ckTXO6tyhw1Ko2jf3rCk88

 ن القاعدة العلمية والثورة الفكرية في الكوفة , ينتهي الفصل بذكر أصحاب الإمام الصادق عليه السلام من الكوفيين . وأخيراً مراجع ومصادر البحث ثم الفهرست .

 pdf drive.google.com  

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