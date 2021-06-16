{لالش} تضيء تقاليد الايزيديين

صدرت امس الاول الاثنين عن دار قناديل للنشر والتوزيع، رواية {لالش} للدكتور سمير عباس كاظم التدريسي في الجامعة المستنصرية، وتناولت الرواية عادات وتقاليد الايزيديين بأسلوب يليق بجمالها، واقيم حفل توقيع الرواية وسط حضور نخبة من المختصين بالشأن الثقافي والاعلاميين.

وكشف كاظم، خلال حديثه لـ {الصباح}، عن اعتماده حياة وعادات الطائفة الايزيدية باسلوب الواقعية السحرية، وانه لم يتعرض خلال الاحداث المؤلفة من 173 صفحة الى حقبة داعش، مبيناً أن {هذا الامر مقصود حتى لا تكون جزءاً من ذاكرة الابادة والالم واعادة الحزن}، مشيراً الى اعطاء الدور الابرز للمرأة، بوصفها الاكثر ضرراً والمساحة الابرز التي وقع عليها

الظلم.

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