منى زكي: ختان الإناث جريمة ويجب معاقبة كل من تورط فيها

دشنت النجمة منى زكي حملة “احميها من الختان” للمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” بالتزامن مع اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث .

ويعود إطلاق هذا اليوم إلى 14 يونيو عام 2007 حيث توفيت فتاة مصرية في المنيا خلال إجراء عملية ختان لها، وبسبب الحادثة تم اختيار هذا التاريخ ليكون اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.

ويعتمد المجلس القومي للمرأة بحملته على الكثير من المشاهير، وهذه المرة اعتمد على النجمة منى زكي وهي سفيرة يونيسيف مصر للنوايا الحسنة.

وظهرت منى زكى في شريط مصور على الحساب الرسمي للمجلس تتحدث به عن مخاطر عملية الختان على الفتاة، موضحة أن “ختان الإناث جريمة”، لافتة إلى أن “قانون العقوبات الجديد يعاقب كل من يشارك في هذه الجريمة، وكل من يشجع عليها”.

وقالت منى زكى في الفيديو: “بنات كتير لو سألتهم يعنى إيه ختان بنات مش هيعرفوا لكن للأسف لسه في مصر بنات حياتها اتدمرت ونفسيتهم اتأثرت بسبب الختان ده غير اللي حصلهم عاهات مستديمة وفي اللي ماتوا.. دفعوا حياتهم في حاجة ملهمش أي ذنب فيها”.

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