موعد مرتقب جديد لإجراء التعداد السكاني

كشف المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أمس، عن الموعد مرتقب لإجراء التعداد العام للسكان والأموال التي تحتاجها من أجل تنفيذ المشروع.

وقال الهنداوي إن “التعداد العام للسكان كان من المقرر أن ينفذ في عام 2020 لكن بسبب جائحة كورونا والأزمة المالية التي عصفت بالبلاد نتيجة هبوط أسعار النفط العالمية، لم نستطع تنفيذه لعدم توفر التخصيصات المالية على اعتبار أن عام 2020 كان بدون موازنة اتحادية”. وأضاف أن “القرار في وقتها أصدر بترحيل تنفيذ المشروع للعام الحالي 2021 وطلبنا ميزانية لتنفيذه بحدود 130 مليار دينار لتغطية متطلبات التنفيذ، لكن للأسف موازنة البلاد لسنة 2021 لم تتضمن أي تخصيصات مالية لتنفيذ التعداد”. وبين أن “التعداد يتطلب أيضا حركة 150 ألف عداد يزورون الأسر في جميع المحافظات بالتالي هذه الخطوة تم تأجيلها أيضا بسبب محاذير فايروس كورونا”. ولفت إلى أن “الوزارة مستمرة في تنفيذ بعض المتطلبات وفق الإمكانات المتاحة على أمل أن يكون هناك تخصيص مالي لإجراء التعداد في عام 2022”.

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