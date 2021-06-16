وفاة الممثل الأميركي نيد بيتي المرشح لجائزة أوسكار

لوس انجليس: أ ف ب

توفي امس الأول الاحد عن 83 عاما الممثل الأميركي نيد بيتي المشارك في أعمال سينمائية كثيرة بينها {سوبرمان} و{توي ستوري 3}و{نتوورك} الذي رُشح عنه لجائزة أوسكار، وفق مصادر مقربة.

وقالت الوكيلة لدى مجموعة {شلتر إنترتاينمنت غروب} ديبورا ميلر في رسالة إلكترونية إن {نيد توفي لأسباب طبيعية صباح الأحد محاطا بعائلته وأقاربه}.

اطل نيد بيتي المولود في ولاية كنتاكي على الشاشة للمرة الأولى سنة 1972 من خلال فيلم {ديليفيرانس} لجون بورمان، مطلقا مسيرة طويلة استمرت حتى 2013.

رشح نيد بيتي للفوز بجائزة اوسكار افضل دور ثانوي عن دوره في فيلم {نتوورك} الذي صدر سنة 1976. وقد طبع الذاكرة السينمائية في هذا الفيلم بمقطع مونولوج ساخر عن الدولارات والسنتات و{القوى البدائية

للطبيعة}.

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