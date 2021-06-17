إلى المراكز و المنتديات الثقافية و الفكرية و الأعلامية في العالم و العراق خصوصاً:

أرجو من الذين لهم قابلية على الألقاء و الكتابة الهادفة؛ ألتأكيد على الفكر و قضايا حقوق الأنسان المهضومة من قبل آلظاليين و كل الظالمين و الفلسفة الكونيّة خير معين لمن يريد ذلك .. لبناء عقائد الناس على أسس كونية رصينة لا حزبية شكلية أو عقائد ظاهرية؛ فحتى آلمنشورات و البيانات التي تنشر محدودة الأثر, و معظمها للأسف لا تُؤشّر و لا تُدلّل على الهدف و لا العمق الكونيّ الذي نريده, محبتي للساعين إلى نشر الحقّ و العدالة التي لا يعرف معناها العلوي حتى علماء الشيعة للأسف .. فكيف ندرء الفساد الذي دبّ في كلّ مفصل و دائرة و ثغرة في العراق و العالم.

لهذا لا يفلح الشّعب العراقي:

فكيف يفلح شعب حَكَمَهُ صدام السّادي الجاهل 35 عاماً ثمّ 500 عتوي و عتوية سرقوا العراق بحماية 5000 سلبوح صغير تحزّبوا للباطل و لم ينبذوا إلا الفكر و المفكّر ليصبحوا أصحاب قصور و رواتب مليونيّة على حساب خراب البلاد و العباد بغطاء ألدّين ألمُزيّف والدِّيمقراطية المُستهدفة و الوطنية و القوميّة المُتحجّرة, مخلّفين من ورائهم بلدٌ يترحم عليه حتى حكومات الفقر في دول أفريقيا مع شعب مُعوّق جسديا و نفسياً و روحياً!؟



و آلغريب أن بعض أؤلئك العتاوي المُنافقين؛ غيّروا نهجهم و بدلوا أسمائهم و أحزابهم بعد ما أشار سيّدهم ألشّيطان بآلعقاب و قرب نهايتهم؛ حيث بدؤوا يهجمون على أقرانهم ألعتاوي و يَدّعون مُعاداتهم لفسادهم بدعوى الدفاع عن الذين أفتقروا و بلدهم بسببهم!؟

لذلك لا يفلح شعب – يُرشّحَ مثل هؤلاء الظالمين و ينبذَ الفكر و المُفكريين.

ألعارف ا عزيز حميد مجيدلحكيم

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