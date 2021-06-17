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الديمقراطي: مستحقات الإقليم ستصرف بأثر رجعي

كشف القيادي عن الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، أمس، عن موعد صرف المستحقات المالية المحددة في قانون الموازنة للإقليم. وقال باجلان، في حديث لـ(المدى)

إن “رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني أعلن التوصل إلى اتفاق بشأن مستحقات الإقليم في الموازنة الاتحادية”. وأضاف باجلان، أن “حكومة الاقليم رحبت بالاتفاق الأخير، علما ان عملية تدقيق البيانات الخاصة بواردات الإقليم غير النفطية قد اكتملت، من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان”. وأشار باجلان، إلى أن “صرف المبلغ المحدد من حصة الإقليم سيكون بأثر رجعي، بدءاً من 1 كانون الثاني 2021، وعلى هذا الأساس سيتم إرسال تريليون و200 مليار دينار كمستحقات مالية لرواتب الموظفين للنصف الأول من السنة الحالية”. واكد باجلان، أنه “لا توجد لدى حكومة الاقليم خلافات مع الحكومات وانما الخلافات تكون مع الجهات والاحزاب والكتل السياسية”.

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