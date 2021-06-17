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رياضة فوز روسيا وويلز في يورو 2020

أحيا المنتخب الروسي آماله في بلوغ دور الستة عشر من كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره منتخب فنلندا 1 / صفر، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بالبطولة.
وتخطّى المنتخب الويلزي عقبة نظيره التركي بنجاح بالفوز عليه بهدفين دون رد أمس الأربعاء في المرحلة الثانية من منافسات المجموعة.
ووقّع آرون رامسي (43) وكونور روبرتس (90+5) هدفي المنتخب الويلزي.
ورفعت ويلز رصيدها إلى 4 نقاط، في حين واصلت تركيا رحلة البحث عن أولى نقاطها في المجموعة الأولى.
وسجل ألكسي ميرانشوك هدف المباراة الوحيد للمنتخب الروسي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.
وكان المنتخب الروسي قد استهل مشواره في البطولة بالخسارة صفر / 3 أمام المنتخب البلجيكي، فيما فاز المنتخب الفنلندي في أول مباراة له على الدنمارك 1 / صفر.

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