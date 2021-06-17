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صحة الكرخ / مشاركة الملاكات التدريسية في معهد الصحة العالي في المحمودية…

 بالقاء المحاضرات في الدورات الخاصة بالملاكات الصحية و التمريضية
شاركت الملاكات التدريسية من حملة الشهادات العليا و اصحاب الخبرات العلمية في معهد الصحة العالي في المحمودية بالقاء المحاضرات في الدورات التدريبية الخاصة بالملاكات الصحية و التمريضية في المستشفيات و قطاعات الرعاية الصحية و الوزارة لحديثي التعيين التي اقيمت برعاية مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف علي الحجامي) حول (صحة الأم و الطفل ، العلامات الحيوية ، السيطرة على التلوث و منع انتقال العدوى ، إعطاء الأوكسجين ، الأخطاء الطبية  العناية التمريضية بالحروق و الجروح ، تخطيط القلب القسطرة البولية) و مواضيع اخرى ثابتة لجميع الدورات منها التوثيق التمريضي لجميع المواضيع نظريا و عمليا
و بين عميد معهد الصحة العالي المحمودية الدكتورة (فريال عبد الجليل) تم مشاركة مجموعة من الاساتذة من حملة الشهادات العليا في الدورات التي تنظمها دائرة صحة بغداد الكرخ و ذلك لتدريب الملاكات الصحية و التمريضية و نقل المعلومات العلمية الصحية التي تمكنهم من الاستفادة منها اثناء عملهم .
اعلام صحة الكرخ
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