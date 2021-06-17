على إثر رحيل الشاعر سعدي يوسف ”  ” عن الميت أما كلام جميل أو لا شيء “

بقلم مهدي قاسم

ثمة مثل هنغاري شائع يقول :

ــ ” عن الميت أما كلام جميل أو لا شيء “

تذكرتُ هذا المثل البليغ بعدما قرأتُ منشورات مسيئة للشاعر الراحل سعدي يوسف بعد وفاته بساعات ..

وأود أن أضيف أيضا :

ــ ليعلم هؤلاء البعض أن الميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه إزاء اتهامات وإساءات حينما تُوجه ضده بعد مماته ، وهو أمر يُفترض أن يعرفه كل من عنده من يقظة ضمير حي ، ولو ذرة من احترام لحرمة الموتى …

دون أن يعني ذلك عدم تقييم مواقفه السياسية وأعماله الشعرية بشكل نقدي بناء ن لهذاالشاعر أو المثقف أم السياسي ، دون قيام بتوجيه إساءة أو تشنيع في إطار من الشخصنة ..

ولهذا كتحصيل حاصل :

ــ إن أية إساءة سوقية من هذا القبيل توُجه ضد الميت ترتد على قائلها ، استهجانا واستنكارا ..

و يبقى أن أقول في هذا المضمار مستطردا :

أنا شخصيا كتبتُ ضد بعض منشورات سعدي يوسف الممجِدة لجرائم داعش ، في الوقت الذي كان هو على قيد الحياة ، بل و حتى كتبتُ مقالة من باب المقارنة غير المباشرة ــ وهي منشورة في صحيفة صوت العراق حاليا ــ عن الشاعر الأمريكي المجدد عزرا باوند ( الذي وصفه الشاعر إليوت ” بالمعلم و الصانع الأمهر” ) والذي ــ أي عزرا باوند ــ مجّد النازية و دافع عن جرائمها ضد الإنسانية ، و بسبب ذلك حُكم عليه بعقوبة الحبس لكذا سنة ، بعد اندحار النازية في أوروبا ، و ليس هذا فقط إنما قد نُبذ تماما :

إذ إن الوسط الاجتماعي والثقافي الأوروبي لم يكن مستعدا ليغفّر له ويسامحه على سقطته التاريخية تلك …

ولكنهم فعلوا ذلك وهو على قيد الحياة وليس بعد رحيله ..

وهو نفس التعامل الذي كان ينبغي أن يحدث مع سعدي يوسف

حينما كان حيا يرُزق و قلمه يصول و يجول كمشرط جبار و بتار .. شتما ومسبة يمينا و يسارا !..

علما إن سعدي يوسف قد سبذ حتى الموتى ، مثل الشاعر عريان سيد خلف ، على سبيل المثال وليس الحصر ــ بعد وفاته بأيام !!..

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط