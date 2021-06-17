كتلة المالكي تحمل رئاسة البرلمان تعطيل الجلسات

حملت كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أمس الأربعاء، هيئة الرئاسة مسؤولية تعطيل جلسات البرلمان، داعية إلى تفعيل وسائل محاسبة النواب المتغيبين. وقالت النائبة عن الكتلة زهرة البجاري، في تصريح إلى (المدى)،

إن “رئاسة مجلس النواب تتحمل مسؤولية تعطيل جلسات البرلمان من خلال عدم الدعوة لعقدها او محاسبة المتغيبين”. وأضافت البجاري، أن “عدداً من القوانين المهمة ينبغي اقرارها قبل انتهاء الدورة الحالية، منها مشروع مجلس الاعمار”. وأشارت، إلى أن “أغلب النواب الحاليين ليسوا مرشحين للانتخابات، وهذا ولّد بروداً لهم في عدم حضور الجلسات، وبالتالي ينبغي التشديد عليهم”. وأوضحت البجاري، أن “السلطة التشريعية أصبحت اليوم، أمام فراغ قد يستمر إلى موعد الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول المقبل”. يشار إلى أن مجلس النواب لم يستطع عقد جلساته منذ تصويته على الموازنة وقرار حل نفسه نهاية آذار الماضي.

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