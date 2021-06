كيم كارداشيان تفشل في امتحان مادّة القانون للمرة الثانية على التوالي

كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، في الحلقة الأخيرة من برنامج Keeping Up With The Kardashians، أنّها فشلت في الامتحان المخصص لطلاب السنة الأولى في القانون للمرة الثانية على التوالي.

وتهدف كارداشيان، الّتي تطمح للحصول على شهادة في القانون، إلى فتح مكتب محاماة خاصّ بها للتركيز على الأحكام وإصلاح السجون.

وعبّرت كارداشيان في الحلقة الأخيرة، عن شعورها “بالصدمة” بشأن نتيجة الامتحان، الّتي اتّضح أنّها “أسوأ” من نتيجتها الأولى. كما تعهّدت بإجراء الامتحان للمرة الثالثة في وقتٍ لاحق من هذا الشهر، قائلةً: “علي أن أبذل أفضل ما لديّ في المستقبل”.

