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لجنة الطاقة: محافظات تتجاوز على حصصها الكهربائية

اكدت لجنة الطاقة النيابية، أمس، ان تجهيز البصرة بالكهرباء يصل إلى ٢٢ ساعة، فيما اتهمت محافظات اخرى بالتجاوز على حصصها. وقال عضو اللجنة النائب أمجد العقابي، في تصريح إلى (المدى)،

إن “السيطرة الوطنية في وزارة الكهرباء هي المسؤولة عن تجهيز المحافظات”. واضاف العقابي، أن “البصرة لها خصوصية كونها محافظة منتجة للنفط وكذلك لطبيعة الجو فيها وارتفاع درجات الحرارة؛ فإنها تجهّز بنحو ٢٢ ساعة وقد تصل في بعض الاحيان الى ٢٤ ساعة”. وأشار العقابي، إلى أن “محافظات اخرى يكون التجهيز فيها بنحو ١٦ ساعة ولكن هناك محافظات تتجاوز على حصتها فتأخذ من حقوق غيرها”.

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