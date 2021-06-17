ما الذي يحدث فينا، حين نغدو عاشقينا ؟ شذرات من قصائد الحب لنزار قباني (*)

د. رضا العطار

يا إلهي

عندما نعشق ماذا يعترينا ؟

ما الذي يحدث في داخلنا ؟

ما الذي يكسر فينا ؟

كيف نرتد الى دور الطفولة ؟

كيف تغدو قطرةُ الماء محيطا

ويصير النخل اعلى

ومياه البحر احلى

وتصير الشمسُ إسوارا من الماس ثمينا

حين نغدو عاشقينا . .

يا إلهي

عندما يضربنا الحبُ على غير انتظار

ما الذي يذهب منا ؟

ما الذي يولد فينا ؟

كيف نغدو كالتلاميذ الصغار

ابرياء ساذجينا

ياإلهي

ولماذا عندما تضحك محبوبتنا ؟

تمطر الدنيا علينا ياسمينا

ولماذا عندما تبكي على ركبتنا

يصبح العالمُ عصفورا حزينا ؟

يا إلهي

ما يُسمى ذلك الحبُ الذي ظل قرونا وقرونا

يقتل القتلى، ويحتل الحصونا

ويذلً الاقوياء القادرينا

ويذيبُ البسطاء الطيبينا

ياإلهي

كيف يغدو شَعرُ من نهوى سريرا من ذهب ؟

وفم المحبوب خمرا وعنب

كيف نمشي وسط النار

ونلتذ بالوان اللهب ؟

كيف نغدو – عندما نعشقُ – اسرى

بعدما كنا ملوكا فاتحينا

ياإلهي

ما نُسمي ذلك الحب الذي يدخل كالسكين فينا ؟

أنسميه صداعاً ؟

ام نسميه جنوناً ؟

كيف يغدو الكون في ثانية

واحة خضراء . . او ركنا حنونا

حين نغدو عاشقينا . .

ياإلهي

ما الذي يحدث في منطقنا ؟

ما الذي يحدث فينا ؟

كيف تغدو لحظة الشوق سنينا

ويصير الوهمُ في الحب يقينا

كيف تحتل اسابيع السنة ؟

كيف يلغي الحبُ كل الازمنة ؟

فيصير الصيف يأتي في الشتاء

ويصير الوردُ ينمو في بساتين السماء

حين نغدو عاشقينا

يا إلهي

كيف نستسلم للحب ونعطيه مفاتيح الامان

واليه نحمل الشمع وعطر الزعفران

كيف ننهار على اقدامه مستغفرينا

كيف نسعى لحِماهُ . . قابلينا

كل ما يفعله فينا

كل ما يفعله فينا

*مقتبس من ديوان الشاعر نزار قباني م 2 ص 494

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