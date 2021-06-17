منظمة تطالب بفتح تحقيقات بشان تورط منظمة الذئاب الرمادية ومنظمات تركية…

بالهجمات الارهابية بفرنسا واوروبا

منظمة تطالب الاتحاد الاوروبى بوضع المنظمات والجمعيات التركية باوروبا على لائحة الارهاب

منظمة عربية تطالب بتصنيف منظمة الذئاب الرمادية التركية والجمعيات التركية باوروبا كمنظمات ارهابية عالمية

القاهرة : بيان صحفى

اعربت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا منظمة مصرية غير حكومية عن دعمها لقرارات البرلمان الالمانى واجراءات الحكومة الالمانية والفرنسية والنمساوية بحظر منظمة الذئاب الرمادية داخل دول الاتحاد الاوروبى واعتبار منظمة الذئاب الرمادية منظمة ارهابية

وطالب الناطق الرسمى للمنظمة زيدان القنائى الحكومات الاوروبية داخل المانيا وفرنسا وبريطانيا بحظر الجمعيات التركية ومنظمة الذئاب الرمادية وتصنيفها كمنظمات ارهابية عالمية حيث تستخدم الجاليات المسلمة باوروبا لحساب سياسات اردوغان مما يعزز من خطاب الكراهية

واشارت المنظمة ان منظمة الذئاب الرمادية تمثل اكبر خطر على امن دول الاتحاد الاوروبى خاصة وانها منظمة قومية متطرفة ومعادية للقوميات الاخرى وتؤمن بالتفوق العرقى للاتراك وتساهم بتعزيز خطاب الكراهية والعنصرية بين المسلمين والغرب

وطالبت المنظمة السلطات الاوروبية بفتح تحقيقات موسعة حول تورط منظمة الذئاب الرمادية التركية والجمعيات التركية داخل اوروبا بانشطة المتطرفين خاصة المنتمين لتنظيم داعش الارهابى وكذلك مسئولية تلك المنظمة عن الهجمات الارهابية التى طالت فرنسا وعدة دول اوروبية

وحملت المنظمة تركيا مسئولية الاعتداءات العنصرية التى تطال الجاليات الاسلامية والعربية بدول اوروبية حيث تحاول تركيا السيطرة على الجاليات المسلمة في فرنسا واوروبا من خلال عدد من المنظمات خاصة في النمسا وألمانيا وفرنسا

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