منظمة عربية تطالب  بتصنيف منظمة الذئاب الرمادية التركية كمنظمة ارهابية …

عالمية وحظر انشطتها باوروبا

القاهرة : بيان صحفى

اعربت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا منظمة مصرية غير حكومية عن دعمها لقرارات البرلمان الالمانى واجراءات الحكومة الالمانية والفرنسية والنمساوية بحظر منظمة الذئاب الرمادية داخل دول الاتحاد الاوروبى

وطالب الناطق الرسمى للمنظمة زيدان القنائى الحكومات الاوروبية داخل المانيا وفرنسا وبريطانيا بحظر منظمة الذئاب الرمادية وتصنيفها كمنظمة ارهابية عالمية حيث تقوم بتنفيذ عمليات اغتيال لحساب الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا والذى يتزعمه اردوغان

واشارت المنظمة ان منظمة الذئاب الرمادية تمثل اكبر خطر على امن دول الاتحاد الاوروبى خاصة وانها منظمة قومية متطرفة ومعادية للقوميات الاخرى وتؤمن بالتفوق العرقى للاتراك وتساهم بتعزيز خطاب الكراهية بين المسلمين والغرب

وطالبت المنظمة السلطات الاوروبية بفتح تحقيقات موسعة حول تورط منظمة الذئاب الرمادية التركية باغتيال عدد كبير من العرب والاكراد والمعارضين لاردوغان

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