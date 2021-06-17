وضع حجر أساس “مصنع الفلاّح”.. مسرور بارزاني: منجزات إقليم كوردستان تصب بمصلحة العراقيين

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن المنجزات المتحققة في إقليم كوردستان تصب في مصلحة العراقيين كافة، عاداً الاتفاق بين أربيل وبغداد خطوة جيدة ستسهم في تحسين الواقع الاقتصادي في إقليم كوردستان.



ووضع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس (17 حزيران 2021) الحجر الأساس لمشروع إنشاء (مصنع الفلاّح) لإنتاج أصابع البطاطا في ناحية روفيا بمحافظة دهوك.

وعلى هامش إرساء الحجر الأساس للمشروع الذي تبلغ كلفته نحو 10 ملايين دولار، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إن “مصنع إنتاج أصابع البطاطا مشروع ستراتيجي يقام بالتعاون مع الحكومة الهولندية، وتكمن أهميته في دعم القطاع الزراعي وتعزيز اقتصاد إقليم كوردستان”.

وأضاف أن “هذا المشروع، جاء كثمرة لزيارته التي أجراها العام الماضي والتقى خلالها مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الذي أبدى بدوره كامل استعداده لدعم برنامج الإصلاح ولاسيما الارتقاء بالقطاعين الزراعي والاقتصادي في إقليم كوردستان”.

“أشكر المملكة الهولندية، ليس فقط لدعمها في تعزيز الواقع الاقتصادي في كوردستان، ولكن أيضاً لدعمها المستمر في محاربة داعش وإسناد قوات البيشمركة في التصدي للإرهابيين، وتدريب قوات البيشمركة والانخراط في برنامج إصلاح وزارة البيشمركة”، وفقا لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وأشار رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى أن “القطاع الزراعي أساس رئيسي للتنمية الاقتصادية في كل البلدان لما له أهمية في خلق مشروعات صناعية أخرى”، مردفاً أن “مشروع مصنع إنتاج أصابع البطاطا سيوفر آلافاً من فرص العمل للفلاحين والمزارعين في ناحية روفيا، وهو جزء مهم من مشروع زراعي متكامل يتألف من حقول زراعية ومخزن لتخزين البطاطا وإنتاجها، وذلك بطاقة إجمالية تبلغ 400 ألف طن سنوياً”.

مسرور بارزاني، أوضح أن “حكومة إقليم كوردستان، في تشكيلتها التاسعة، وضعت برنامجاً لتبديد قلق الفلاحين ومخاوفهم حول محاصيلهم الزراعية وتسعى لتصدير منتجاتهم في أسواق الخارج”.

وخاطب مسرور بارزاني الفلاحين والمزارعين بالقول: “أطلب منكم الاهتمام بجودة المنتج لأنه سيكون الواجهة التعريفية لإقليم كوردستان عند تصدير المحاصيل إلى بلدان الخارج”.

وأكد أن “حكومة إقليم كوردستان مسؤولة على تلبية حاجة الأسواق المحلية من السلع والمنتجات والأغذية إلى جانب السيطرة على الأسعار”.

رئيس حكومة إقليم كوردستان، تطرق إلى الاتفاق الأخير بين أربيل وبغداد بشأن حصة الإقليم من الموازنة العامة، قائلاً إن “إرسال المستحقات المالية سيسهم في تحسين الواقع المعيشي والدفع بعجلة الاقتصاد نحو التطور بالشكل الذي يصب في مصلحة الإقليم والعراق عامة”.

ولفت إلى أن “الاتفاق خطوة جيدة لتحقيق مزيد من النهوض لاقتصاد كوردستان بما في ذلك صرف مستحقات الموظفين ومن يتقاضون الرواتب”.

وأعرب عن أمله بأن تفسح الحكومة الاتحادية المجال أمام منتجات الإقليم من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية المحلية في الأسواق العراقية مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد العراقي بشكل عام، مبيناً أن المنجزات المتحققة في إقليم كوردستان من مصلحة العراقيين كافة.

وجدد تأكيده بأن حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بما قطعته من وعود على نفسها في مسألة خلق فرص عمل عبر دعم القطاعات الخاصة والمختلطة.

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