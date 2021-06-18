الامن الوطني يقبض على اجنبيين يعملان في الطب لايحملان شهادة جامعية

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، القاء القبض على متهمين من جنسيات غير عراقية يمارسان مهنة الطب دون شهادات جامعية وموافقات رسمية.

وذكرت الخلية في بيان ، انه”استمراراً لجهود جهاز الأمن الوطني الرامية الى مراقبة وتفتيش عمل الصيدليات والعيادات الطبية المخالفة، وبناءً على المعلومات الواردة عبر الخط الساخن (131) تمكنت مفارز الجهاز في محافظة البصرة وبعد إستحصال الموافقات القضائية من القبض على متهم لا يحمل الجنسية العراقية يمارس مهنة طب الأسنان دون شهادة علمية وموافقات رسمية”.

واضافت، انه”وبعملية اخرى، تمكنت مفارز الجهاز في محافظة النجف الأشرف وبعد استحصال الموافقات القانونية من القاء القبض على متهم اخر لايحمل الجنسية العراقية ينتحل صفة طبيب يعمل بدون شهادة جامعية وموافقات وزارة الصحة، وقد دونت اقوالهما اصولياً، وتمت إحالتهما الى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات العادلة بحقهما”.انتهى25

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