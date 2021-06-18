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التربية تتحدث عن الدروس والدوام خلال العام المقبل

كشف وكيل وزير التربية فلاح القيسي، الخميس، عن خطة لتكثيف الدروس والدوام في العام الدراسي المقبل، فيما حدد موعد بدء العام الدراسي المقبل.

وقال القيسي في حديث نقله التلفزيون الرسمي، إن “الخطة تتضمن تكثيف دراسة المواد للمراحل الثلاثة الأولى في الدراسة الابتدائية”.

وأضاف أن “خطة تكثيف الدوام تتضمن تكثيف الساعات والأيام والمواد”، مشدداً بالقول “من المخطط أن يبدأ العام الدراسي الجديد في تشرين الثاني المقبل”.

ولفت وكيل وزير التربية الى أن “منتصف أيلول المقبل سيكون موعداً لبدء دوام الهيئات التدريسية”.

واعلنت وزارة التربية، امس الاربعاء، اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للمراحل غير المنتهية، وانتهاء العام الدراسي في الاول من شهر تموز لعام 2021.

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