الدفاع توافق على تعيين 2500 عنصر من الحشد العشائري

اعلن امر اللواء الاول في حشد محافظة الانبار العميد صلاح فاضل العيساوي ، الجمعة، عن موافقة وزارة الدفاع عن تعين نحو 2500 مقاتل من ابناء الحشد العشائري على الملاك الدائم لمسك المناطق الغربية .

وقال العيساوي في ان ” وزارة الدفاع وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حصلت الموافقة على تعين نحو 2500 مقاتل ضمن قطعات الجيش على الملاك الدائم ضمن خطة القيادات الامنية زيادة عديد القوات الامنية لحفظ امن واستقرار المناطق المحررة التي مازال بعض مناطقها تحوي على بقايا لخلايا ارهابي داعش “.

واضاف ان” الذين تم تعينهم امضوا نحو اكثر من اربعة اعوام في مقاتلة ارهابي داعش وقدموا تضحيات كبيرة ولم تخصص لهم اي مبالغ مالية طيلة التحاقهم بقوات حشد الدفاع ما دعا الجهات المعنية الى تعينهم ضمن الملاك الدائم وتخصيص رواتبهم لهم ، مبينا ان ” مقاتلي الحشد العشائري يقومون بتنفيذ واجبات امنية مع قوات الجيش لتعقب بقايا خلايا ارهابي داعش في عموم مدن الانبار “.

يشار الى ان محافظ الانبار علي فرحان الدليمي خصص في وقت سابق راتب شهري لقوة امنية من الحشد العشائري مؤلفة من 30 منتسب في المناطق الغربية راتب قدره مليون دينار لحين تثبيتهم على الملاك الدائم “. انتهى/ 12أ

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