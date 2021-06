العفريت پازوزو من أرض آشور إلى هوليوود 

” على الرغم من أنه ليس من المشاهير ؛ وصل پازوزو إلى هوليوود ؛ عفريت بلاد الرافدين الوحيد الذي تألق في فيلم – طارد الأرواح الشرّيرة The Exorcist ” (ص 125).

Next →

Read our Privacy Policy by clicking here