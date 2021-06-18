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المعهد القضائي ينظم الورشة الثالثة عن مكافحة “غسل الأموال”

بغداد / إعلام القضاء

بتاريخ 18 /6 /2020 نظم المعهد القضائي ورشة عمل تخصصية عن مكافحة غسل الأموال للقضاة المتخصصين تأتي ضمن سلسلة محاضرات ينظمها المعهد تباعا.
وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المعهد القضائي نظم، الجمعة، الورشة الثالثة ضمن سلسلة محاضرات تخصصية تتعلق بمكافحة جريمة غسل الأموال وافتتحت بمحاضرة تخص التحقيق الموازي وأهميته وإجراءاته في جريمة غسيل الأموال”،لافتا إلى أن “الورشة شارك فيها 18 مستفيدا من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام من كافة الاستئنافات.
وأضاف أن “الورشة قد حاضر فيها القاضي إياد محسن ضمد المتخصص بمكافحة جرائم غسل الأموال والسيد نزار ناصر حسين مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي”.

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