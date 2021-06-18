صرخة سيدة عراقية

السيد رئيس الجمهورية المحترم

السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم

السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم

السيد رئيس مجلس النواب المحترم

تحية طيبة

في كل دول العالم هناك قوانين ثابتة يلتزم بها المواطن

ومن هذه القوانين ما يحدد العلاقة بين مالك البيت وساكنه يلتزم بها الطرفين لا يمكن تجاوزها مطلقاً

كيف نستطيع إخلاء الدار من تسلط شخص بدون عقد ايجار ولفترة طويلة

كيف نضمن حقوقنا فيما نملك

ما هو القانون الذي نستند عليه خاصة عندما يطلب هذا الشخص مبلغاً كبيراً من المال من أجل إخلاء الدار وعند إقامة دعوى تؤجل المحكمة لعدم التبليغ

من يضمن قيامه بدفع المستحقات من الماء والكهرباء بدلاً من تركها ذمة على المالك ومن يلزمه بذلك

من يعوض ثمن استيلائه على محتويات الدار بالكامل وتلاعبه بها

ما الحل

وما العمل

مع من ماتت ضمائرهم

من ينصف سيدة عراقية خدمت الوطن بكل إخلاص ولكنها تركت الوطن بعد أن نال الإرهاب منها في عقر الدار

أناشدكم

وأنتظر الجواب

سيدة عراقية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط