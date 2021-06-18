Posted on by

مجدداً تفتح النار على عصام كاريكا ..ياسمين نيار : هاني شاكر ظلمني

Image preview

Image preview

بعد الازمة التي حصلت بين الفنانة الجزائرية _ السويسرية ياسمين نيار و الفنان المصري عصام كاريكا الذي أتهمته بالتحرش بها خلال وجودها في مصر و عدم الإيفاء بوعوده حول أغنية ( الواد الحريف ) التي سددت له جزء من ثمنها و رفض بعدها أعطائها العمل المشار اليه و لم يعيد اليها نقودها .

كاريكا بحسب عاد و هاجم ياسمين في بعض وسائل الاعلام وهي قررت الرد على تصريحاته التي وصفتها بالمغلوطة و قالت : حتى الان لم يتوقف عن التجني ربما في فترة الركود يريد لفت الانتباه اليه بعد أن أحتل أسمي ( ترند ) مواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة .

تابعت : لن أعطيه فرصة أستغلال الرواج الذي احققه في المرحلة الحالية و انا كنت راهنت على دعوى قضائية رفعتها في مصر و ناشدت نقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر الذي رفض الاستماع لي بعد التواصل معه عبر الهاتف و فوجئت بقرار البراءة الذي أصدره بحق كاريكا و بالتالي ظلمني به و ضاعت حقوقي المالية و المعنوية .

ختمت : هاني شاكر ظلمني و كنت وضعت رهاني على انصافه .

Image preview

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close