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وزيرا خارجية مصر وإسرائيل يتفقان على اللقاء قريبا

ناقش وزير الخارجية الإسرائيلي يائر لابيد، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري العلاقات بين القاهرة وتل أبيب خلال اتصال هاتفي.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الاتصال ناقش العلاقات بين البلدين على المستويين السياسي والأمني وقررا البقاء على تواصل وتعاون مستمر واللقاء قريبا.

وكان وزير الخارجية المصري قد أكد في تصريحات سابقة أن مصر تتعامل مع أي حكومة حالية أو جديدة في إسرائيل من منطلق العلاقات الطبيعية بين الدول.

وأضاف سامح شكري: “الحكومة الإسرائيلية تتولى المسؤولية وفق الإرادة السياسية داخل إسرائيل، ونتعامل معها لدفع عملية السلام وتحقيق هدف فلسطين، وهو إقامة الدولة الفلسطينية، وحل الدولتين، وأن تكون القدس عاصمة فلسطين”.انتهى/25

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