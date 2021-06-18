4 مرشحين وتوقعات بإقبال ضعيف .. ساعات على انطلاق الانتخابات الإيرانية

تنطلق اليوم الجمعة، الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في مختلف المدن الإيرانية لاختيار رئيس الجمهورية الجديد لمدة أربعة سنوات.

ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، أمام الناخبين الإيرانيين للمشاركة في الانتخابات لغاية الساعة الثانية عشرة مساءً، ويمكن التمديد لغاية الثانية فجر السبت في حال الضرورة.

المنافسة ستكون بين المرشحين الأربعة، محسن رضائي مير قايد، وإبراهيم رئيسي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، وعبد الناصر همتي، بعد انسحاب كل من علي رضا زاكاني وسعيد جليلي ومحسن مهر علي زادة.

وكان وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي أعلن في وقت سابق، أن هنالك 66 ألفاً و800 مركز اقتراع لانتخابات رئاسة الجمهورية و75 ألفاً و15 مركز اقتراع لانتخابات المجلس البلدية والقروية ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات بالبلاد، 59 مليوناً و310 آلاف و307 أشخاص من ضمنهم مليون و392 ألفاً و148 شخصاً، بلغوا السن القانونية وهي 18 عاماً للإدلاء بصوتهم للمرة الأولى.

والمرشحان الرئيسان هما رئيس السلطة القضائية المحافظ إبراهيم رئيسي، ومحافظ البنك المركزي السابق المعتدل عبد الناصر همتي، بعدما منع مجلس صيانة الدستور عدة مرشحين بارزين من خوض الانتخابات بينما انسحب آخرون.

ودعي أكثر من 59 مليون إيراني، الجمعة، لانتخاب خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني الذي لا يحق له الترشح هذه المرة بعد ولايتين متتاليتين.

ويعتقد رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، محمد محسن أبو النور، أن رئيسي سُينتخب من الجولة الأولى لكن إيران «ستواجه مشاكل كثيرة جداً في فترة ما بعد انتخابه».

وأرجع أبو النور هذه المشاكل إلى ما فعله النظام الإيراني الذي كان يقوم منذ 42 عاما على «ثنائية المحافظين والإصلاحيين» التي كانت تحدث نوعا من التوازن وترضي بعض الأطراف في المشهد الإيراني.

وبموجب الدستور الإيراني تكون معظم سلطات الدولة في يد الزعيم الأعلى، المنتخب مدى الحياة والمسؤول عن اختيار ستة من أعضاء مجلس صيانة الدستور الـ12، والذي يهيمن عليها المحافظون.

وتتوقع استطلاعات الرأي أن يكون الإقبال ضعيفا على التصويت، حيث تشير استطلاعات رسمية إلى أن نسبة المشاركة قد تصل إلى 41 في المئة، وهي أقل بكثير من الانتخابات السابقة.

ويرجع البعض ذلك إلى الغضب بسبب حرمان مرشحين معتدلين بارزين من خوض الانتخابات، واستياء المواطنين من الوضع الاقتصادي، والفساد الرسمي، وسوء الإدارة، والحملة على الاحتجاجات التي اندلعت بسبب رفع أسعار الوقود في 2019.

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