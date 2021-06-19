اسئلة لم ولن يجاب عليها قبل وبعد

🌹كان الرئيس البكر تدريسيا” في الكليه العسكريه الملكيه وبعدها اصبح مساعد آمر الكليه العسكريه الملكيه ….

🌹🌹معروف للجميع ضباط الكلية العسكريه التدريسيين يصبح لديهم عشق للانضباط والضبط العسكري والسياقات والقوانين بشكل احيانا”..يصعب عليك تصديقه….ساعطيك حادثه صغيره تفهم منها معنى عشقهم للانضباط العسكري والسياقات والقوانين.حتى ولو على انفسهم :

🔷🔹 ذات يوم كان العميد المرحوم عبدالكريم العيثاوي حين كان امرا” للكليه العسكريه واثناء سيره امام طلاب الكليه سقطت منه عصا التبختر ..فوقف على الفور واصدر عقـ…وبه بحق نفسه لمخالفته الضبط.العسكري وامر حلاق الكليه بحلاقة رأسه امام طلاب الكلية العسكريه كعقـ..اب له على هذا الخلل وليعطي درس في الالتزام بالقانون والسياقات العسكريه والضوابط… .)) ….

🌹🌹طيب…السؤال المهم….حين وصل البكر للسلطه ..كيف سمح لنفسه بمنح المئات من الفلاحين والقرويين برتب عسكريه وهم.لم يكملوا حتى الدراسه المتوسطه…..!!!!؟؟؟

🌹🌹لم يحدث في كل تاريخ الشعوب والامم ان يقفز شخص خلال ثمان سنوات فقط .من خامس اعدادي الى اعلى رتبه عسكريه واضافه لها شهادة الاركان ( ماجستير علوم عسكريه ) ..!!!!!؟ كيف شعر البكر حين قام بهذا التصرف وقتها .؟؟

🌹🌹كيف سمح البكر لتلميذ رسـ.. ـب في كلية الطب واعاد التسجيل في كلية الهندسه وطـ …رد من الكليه وفصل وبعدها يمنحه البكر رتبة لواء. ويتحكم بالعراقيين.ويعدم الالاف باحواض التيزاب ..!!!!! ماذا كان شعور البكر انذاك في تلك اللحظه..!!!؟؟ اين الضبط العسكري اين السياقات اين القوانين. .!!!؟؟؟؟كيف كان ينام.مرتاح البال كل ليله …؟؟

🌹🌹كيف تجرأ البكر ان يعفو عن ( عصـ…ابچي ) من شقـ..اوات الحرس القومي، اعتقل العديد من شباب بغداد واغـ.. ـتـصب بعض فتياتهم انتقـ..اما”منهم بحجة انتم شيوعيين او معارضين للثوره ..واضافه لذلك يمنحه منصب وزير بعد ان كان يعمل لدى احد البغاده اليهود في محل لبيع الثلج في منطقة حافظ القاضي ….اين كانت عقيدته العسكريه وضميره وضوابطه….؟؟؟ (( كلهم نازلين اجازه معقووله……لو داخلين هروب ….!!!))…

🌹🌹ماذا كان شعور البكر .حين كان يرى في الغرفه المجاوره لمكتبه الاف الاوامر تصدر جيبوا فلان اعـ….دموا فلان اسحلوه من شـ…ـواربه ..من شخص لم يكمل الاعداديه ..ومنح اعلى رتبه عسكريه ومعها شهادة اركان (( حتى البكر نفسه لم يحصل على هذه الشهاده ولم يدخل كلية الاركان .) اين.كان ضميره في تلك اللحظات………!!!؟؟؟؟ اين حبه وقسمه وشرفه العسكري.ايام الكليه العسكريه الملكيه……..!!!!

🌹🌹كيف كان البكر في ايامه الاولى. يرى لوريات محمله بفلاحين.لايملكون حتى شهادة المتوسطه .يتم انزالهم في معسكر جنوب بغداد لمدة بضعة اشهر ويمنحون بعدها رتب عسكريه عليا فقط لانه (( توكغيتي .گرايبو للغيس… وابن عمو للنائب..))..

🌹🌹رتبة فريق اول ركن اعلى رتبة عسكريه في الجيش العراقي ( لم تمنح سوى لـ17 ضابط عسكري عراقي باستحقاقهم خلال فترة 80 سنه من تاريخ الجيش واولهم نوري السعيد وجعفر العسكري…)) كيف سمح البكر امام عينيه بتوزيعها مثل ( طش الچكليت ) .للاقارب والمعارف …….!!!

🌹🌹لاحقا”استيقظ احد حملة اعلى رتبة في الجيش العراقي وبجانبه ابنه ويحمل ايضا اعلى رتبه عسكريه للتدريسيين في الكليات العسكريه واذا بهم صـ.. اغرين يؤدون التحيه لـ..زعـ…طوط بعمر احفادهم …لايملك سادس ابتدائي….فقط لانه زوج ابنة الرئيس…!!!!( نسيبو للغيس )

🌹🌹سيقول لك المعترضون .اووو… بيك خير احجي عالاحزاب الحاليه وجماعة السلطه لعبوا طـ.. ـوبه بالعسكريه والمناصب والرتب..وكذا……

اخـ .رسـ ..ـوا …ولاتتحدثوا من الخـ..اصره ..مقهى ابو گاطع مغلق حاليا”.. بسبب جائحة الوباء. ….

هؤلاء عصـ..ابات السلطه…لم يكونوا حتى يحلموا برؤية شارع تبليط..يمشون عليه ..لولا .الزعـ.. اطيط الذين تم منحهم رتب ومناصب. تتحكم بالعراق كله تحت شعار.(( توكغيتي كرايبو.. للغيس )) فدمـ…روا العراق وسلموه على طبق من ذهب لهؤلاء العصـ ..ابات ..وعلى الفور هـ… ـربوا وعوائلهم الى بلاد الاستعمار والامبرياليه وبلاد الخليج التي كانوا يصـ…رخون عليها ليل نهار ويسمونها اذنـ..اب الامبرياليه وعملاء الاستعمار ، ليعيشوا هناك ويكملوا الشوط الثاني من حياة الرفاهيه والدلال والتنعم باموال العراق…ويتركونك انت ايها البا ئـ… ـس المسكين تحت اقـ…دام الميـ… ـليشيات ومع ذلك مازلت تدافع عنهم. بسبب.شدة ذكائك…وعبقريتك ….