الأمن العراقى يعتقل إرهابى ويضبط متفجرات فى محافظتى الانبار وصلاح الدين

كتب وكالات

أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن إلقاء القبض على احد الارهابيين، فيما أشارت إلى ضبط اعتدة ومتفجرات فى محافظتى الانبار وصلاح الدين.

وقالت الخلية فى بيان، بحسب موقع “السومرية نيوز” بالعراق، إنه “وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات فى وزارة الدفاع والمتمثلة بقسمى الاستخبارات العسكرية فى قيادتى عمليات الانبار وسامراء“.

وأضافت، أنه “تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية فى الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الثانى لواء المشاة ٤٠ وقوة من جهاز مكافحة الارهاب بإلقاء القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب فى قضاء الكرمة ب‍الانبار“.