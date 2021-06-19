العراق يؤكد دعمه لجهود إعادة الأمن في ليبيا

أكد وزير الخارجيّة، فؤاد حسين، دعم العراق للجُهُود الدوليَّة لإعادة الأمن، والاستقرار في ليبيا، واعتماد الخيار السياسيِّ بما يُلبِّي تطلـُّعات الشعب الليبيِّ.

وقالت الخارجية في بيان، السبت، إن “حسين “التقى الجمعة، وزيرة الخارجيّة الليبيّة نجلاء المنقوش، على هامش أعمال مُنتدى أنطاليا الدبلوماسي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيّة بين البلدين الشقيقين وسُبُل التعاون المشترك، كاشفاً عن دعم العراق للجُهُود الدوليَّة لإعادة الأمن، والاستقرار في ليبيا، واعتماد الخيار السياسيِّ بما يُلبِّي تطلـُّعات الشعب الليبيِّ”.

وأشار حسين، إلى “رغبة العراق بإعادة فتح السفارة العراقيّة في ليبيّا، والقيام بدورها في تنشيط العمل السياسيّ والدبلوماسيّ وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، فضلاً عن تقديم الخدمات والأعمال القنصليّة للجالية العراقيّة المُقيمة في ليبيّا”.

من جانبها، إستعرضت المنقوش “الوضع الحالي في ليبيّا، وعوامل استقراره، وسُبُل عودة الحياة الطبيعية فيها، مؤكدة استعداد ليبيا لتقديم المساعدة والتسهيلات لعودة عمل السفارة العراقيّة في طرابلس، وتذليل كافة الصعوبات في هذا الشأن”.

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