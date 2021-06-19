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(بالفيديو والصور) ‹هايتكس› يتوقع 100 ألف زائر .. إقبال واسع من مختلف الفئات العمرية

يحظى معرض ‹هايتكس› الدولي لتكنولوجيا المعلومات بإقبال واسع من فئات عمرية متعددة ولا سيما الشباب منذ انطلاق فعاليته في 16 من الشهر الجاري.

وهايتكس (HITEX)‏ وتعني «معرض هولير لتكنولوجيا المعلومات» هو معرض سنوي لأجهزة الكمبيوتر والالكترونيات وكل ما يتعلق بالعالم الرقمي ويقام على أرض معرض أربيل الدولي.

وغداً هو آخر أيام المعرض الذي يتوقع زيارة 100 ألف زائر في الأيام الثلاثة التي عرضت فيها 150 شركة آخر ابتكاراتها التكنولوجية من 15 دولة.

واجتذب معرض ‹هايتكس› متخصصي تكنولوجيا المعلومات وعشاق التكنولوجيا والطلبة والأستاذة والمستهلكين بالإضافة إلى التجار وحتى المسؤولين.

قد تكون صورة لـ ‏‏‏شخص أو أكثر‏، ‏أشخاص يقفون‏‏ و‏نص مفاده '‏‎IT'S FRIDAY, ALSO ITS THE THIRD DAY OF HITEX 2021! HITEX. OE RWANGA‎‏'‏‏

وبعد افتتاحه بقليل، زار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أروقة المعرض واستمتع إلى مداخلات المشاركين والرواد.

ويفتح المعرض، في نسخته الثانية، أبوابه من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية السادسة مساءً بالتوقيت المحلي وسيستمر لغاية 19 من الشهر الجاري.

قد تكون صورة لـ ‏‏‏٦‏ أشخاص‏ و‏منظر داخلي‏‏

ويحظى معرض ‹هايتكس› بدعم دائرة تكنولوجيا المعلومات الحكومية بالتنسيق مع مؤسسة ‹روانكة›، وهي منظمة محلية متخصصة بالثقافة والتعليم.

قد تكون صورة لـ ‏‏‏شخص واحد‏، ‏وقوف‏‏ و‏منظر داخلي‏‏

وكان من المقرر أن ينطلق معرض ‹هايتكس› العام الماضي، إلا أن تفشي فيروس «كورونا» حال دون ذلك مثل سائر المعارض والفعاليات الأخرى.

قد تكون صورة لـ ‏‏‏‏٥‏ أشخاص‏، ‏‏أشخاص يجلسون‏، ‏أشخاص يقفون‏‏‏ و‏منظر داخلي‏‏

و‹هايتكس› هو أول معرض دولي تحتضنه أربيل بعد رفع القيود والإجراءات الوقائية التي فُرضت على مدى أشهر عديدة.

قد تكون صورة لـ ‏‏‏شخص واحد‏، ‏وقوف‏‏ و‏منظر داخلي‏‏

ويخطط معرض أربيل الدولي لإقامة نحو سبعة معارض متنوعة أخرى هذا العام.

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