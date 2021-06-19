تربية البصرة تستنكر اعتداء رجل وزوجته على مديرة مدرسة أمام الجميع

اعربت مديرية تربية البصرة، اليوم السبت، عن استنكارها إزاء قيام رجل وزوجته بالاعتداء على مديرة مدرسة أمام الجميع، فيما طالبت بوضع حد لهذا الاستهتار.

وقالت المديرية في بيان “تشجب المديرية العامة للتربية في البصرة وتستنكر حادثة الاعتداء بالضرب من قبل أحد أولياء أمور التلميذات وزوجته على مديرة مدرسة الوحدة العربية للبنات الواقعة في محلة الهادي أثناء تأديتها لواجبها وأما أنظار ملاك المدرسة في واحدة من حالات الأستهتار والتجاوز على الحرم التربوي والتي تتكرر باستمرار مما يعد مؤشرا خطيرا على انتهاك القوانين والأنظمة التربوية”.

وأضاف البيان أن “مديرة المدرسة قدمت شكوى أصولية في مركز الشرطة وكذلك شكوى إلى مديريتنا حيث ستتم متابعتها من خلال مشاورنا القانوني بحسب توجيه المدير العام”.

وأهابت المديرية بـ”الحكومة المحلية والقوات الأمنية كما هو شأنهم دائما لوضع حد لتكرار حالات الاعتداء على ملاكاتنا، وملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بحرمة مدارسنا ومؤسساتنا التربوية إنصافا لرسل العلم وصناع الحياة”.