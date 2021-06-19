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جريح بهجوم لمسلحين يُعتقد انتماؤهم لداعش على منزل شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني مسؤول يوم السبت بإصابة مدني بجروح في هجوم شنه مسلحون يُعتقد انتماؤهم لتنظيم داعش على منزل شمالي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر بأن المسلحين استهدفوا منزل احد المواطنين ضمن اطراف منطقة الشيخ إبراهيم في الطارمية شمالي بغداد مما أسفر عن إصابة مدني.

وأضاف المصدر أن الحشد العشائري (مقاتلون سنة مناهضون لداعش) صدوا التعرض واجبروا المهاجمين على الفرار.

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