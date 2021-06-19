جريح بهجوم لمسلحين يُعتقد انتماؤهم لداعش على منزل شمالي بغداد

وأبلغ المصدر بأن المسلحين استهدفوا منزل احد المواطنين ضمن اطراف منطقة الشيخ إبراهيم في الطارمية شمالي بغداد مما أسفر عن إصابة مدني.

وأضاف المصدر أن الحشد العشائري (مقاتلون سنة مناهضون لداعش) صدوا التعرض واجبروا المهاجمين على الفرار.