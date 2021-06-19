رغم قلة التخصيصات المالية منجزات لوزير العمل والشؤون الاجتماعية

زهير الفتلاوي

من الشخصيات الوطنية النزيهة و الكفؤة هو وزير العمل والشؤون الاجتماعية

الدكتور عادل الركابي الذي يعمل بصمت بعيدا عن الدعاية الانتخابية

والإعلام تحدث بصوت عالي حين تم حجب الأموال عن الوزارة وقال أن تخفيض

حصة الوزارة في الموازنة أبعد شمول 500 ألف أسرة متعففة براتب الإعانة

الاجتماعية، مبيناً أن الوزارة لم تتمكن من تنفيذ خطتها بسبب هذا

التخفيض. وان الحكومة خصصت بالموازنة مبلغاً كبيراً للوزارة التي تهتم

بالشرائح الضعيفة والهشة وشبكة الحماية الاجتماعية وهيأة ذوي الاعاقة،

ولكن اللجنة المالية النيابية خفضت تخصيصات الوزارة في الموازنة بشكل

كبير”. تسلَّـم وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي،

مهام عمله بشكل رسمي من الوزير السابق الدكتور باسم عبدالزمان، بعد حصوله

على ثقة البرلمان يوم ٩-٥-٢٠٢٠. ورغم تداعيات الازمات الاقتصادية والصحية

التي يمر بها البلد مما تسبب في عرقلة تقديم الخدمات للشرائح المستفيدة

من خدمات الوزارة الا انه حقق العديد من المنجزات خلال مدة وجيزة بعد

تسلمه مهام عمله:

1. الاعلان عن إطلاق منحة الطوارئ للمتضررين جراء حظر التجوال.

2. إلزام الشركات العالمية العاملة في العراق بتشغيل نسبة 50% من الايدي

العاملة العراقية.

3. اعادة تقديم الاعتراض لجميع من ظهرت اسماؤهم لعام 2016 ممن هم فوق

خط الفقر الى مقر اللجنة العليا للحماية الاجتماعية في ذي قار.

4. اعادة مبالغ تقدر بعشرات المليارات من مزدوجي الرواتب من المتجاوزين

على مخصصات الحماية الاجتماعية وقوت الفقراء.

5. الاعلان عن البدء بالزيارات التفتيشية الى الشركات الاستثمارية

النفطية في عدد من المحافظات بغية متابعة مدى التزامها بتطبيق قانوني

العمل، والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

6. وجَّه ببذل جهد استثنائي لتحسين واقع شريحة ذوي الإعاقة وضمان

الامتيازات التي كفلها لهم القانون.

7. نجاح مساعيه في مجلس الوزراء واقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

8. افتتاح حاضنات الاعمال واعلان اطلاق اكثر من 80 مشروعا صناعيا وانتاجيا.

9. تسهيل وتذليل العقبات التي تواجه الكفلاء وقبول كفالة الزوجة

الموظفة لزوجها المقترض

10. إجراء بحث ميداني لاقسام الحماية الاجتماعية في المحافظات كافة.

11. وضع برنامج لتطوير قاعدة بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية

لتوفير مفرداتها للشرائح الفقيرة في المجتمع.

12 تفقد دور الايتام لكلا الجنسين وتقديم الدعم والاسناد وشمولهم

براتب الحماية الاجتماعية.

1 زيارة محافظة ذي قار ولقاء جرحى التظاهرات وجمع من المتظاهرين وشمول

الجرحى المعاقين براتب الاعاقة.

14. الاستجابة للحالات الانسانية الواسعة والمناشدات التي تقدم بشكل

مباشر وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقديم الدعم والاسناد وتلبية

طلباتهم وشمولهم براتب الحماية الاجتماعية.

15. الحرص على تأمين اطلاق رواتب العمال المضمونين والاعانة

الاجتماعية وراتب المعين المتفرغ في وقتها المحدد من دون تأخير.

16. استرجاع الابنية العائدة لاقسام الحماية الاجتماعية

المشغولة من قبل رئاسة جامعة ذي قار الى وزارة العمل.

17. شمول 3000 اسرة جديدة في ذي قار براتب الحماية

الاجتماعية وحل مشكلة 1661 عائلة متأخرة ضمن موازنة 2016.

18. شمول 2000 اسرة جديدة من البصرة براتب الحماية الاجتماعية

خلال زيارته للمحافظة.

19. شمول 3000 اسرة جديدة من محافظة المثنى براتب الحماية الاجتماعية.

20. شمول 2000 اسرة جديدة من محافظة الديوانية براتب

الحماية الاجتماعية.

21. زيارة محافظة نينوى والاطلاع على سير الاعمال فيما يخص

أقسام وفروع الوزارة ولقاء الملاكات والموظفين العاملين في دوائر الحماية

الاجتماعية فيها والتوجيه بشمول 2000 عائلة براتب الحماية الاجتماعية.

22. التوجيه بتقديم الدعم للشباب العاطلين من العمل في

محافظتي الانبار وكربلاء خلال زيارته لهما وفتح مشروع الاكشاك العصرية

فيهما لاستثمارها من قبل الباحثين عن العمل لكسب ارزاق عوائلهم من

خلالها.

23. اعادة 43 مليار دينار من المستفيدين من الاعانة الاجتماعية ممن

هم غير مستلمين لاكثر من سنة.

24. الاعلان عن زيادة التخصيصات المالية لهيئتي الحماية الاجتماعية

وذوي الاعاقة ضمن موازنة ٢٠٢١.

25. لم يغيِّر هاتفه الشخصي قبل وبعد تسنُّمه المنصب وزيراً للعمل

والشؤون الاجتماعية، مبقياً باب الوزارة مفتوحاً لمن اراد المساعدة.

26. اللقاءات المستمرة مع جميع شرائح المجتمع نساء ورجالا وشبابا

وتلبية طلباتهم واحتياجاتهم.

27 وصف بالنزاهة والعمل الدؤوب من قبل رئيس الوزراء وصنِّف بأحسن

وأفضل وزير مهنياً على مدى الحكومات المتعاقبة منذ 2003 ولغاية الآن ونحن

على اعتاب 2021.

28. إطفاء الديون المترتبة بذمة المتجاوزين على إعانة

الحماية الاجتماعية للأسر التي تعيلها امرأة بعد استحصال موافقة مجلس

الوزراء .

29. منح مستفيدي اعانة الحماية الاجتماعية عيدية قدرها ٧٥ الف دينار

للاسرة الواحدة.

30. كشف نحو ٦٨١٤ موظفاً متجاوزاً وتم القيام بالاجراءات الاصولية

لاسترجاع تلك الاموال منوها الى ان الاموال التي يتم استرجاعها تُمنح

لمستفيدين جدد.

31- توزيع راتب المعين المتفرغ للمتقدمين عام 2019 ول(4) اشهر .

32 – زيادة مبلغ الاعانة الاجتماعية للمستفيدين من 25 الف الى 100 الف

دينار شهريا ابتدأ من 1/1 / 2021 .

33 – منح العمال المتقاعدين ( المضمونين ) مكافأة مالية مقدارها (100)

الف دينار لمدة ( ستة أشهر ) لحين اقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي

34- استحداث قسم للحماية الاجتماعية في محافظة ذي قار / قضاء النصر

للتخفيف معاناة المراجعة للمواطنين في الاقضية والنواحي

35- استحداث قسم للحماية الاجتماعية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك

لتسهيل مراجعة المستفيدين.

نتمنى له كل النجاح والتوفيق في أداء عمله المخلص، ونشيد بشجاعته ونزاهته

في تقديم اعلى الخدمات للمواطنين الفقراء والمحتاجين ممن يعيشون تحت خط

الفقر، وسعيه لتوفير فرص اكثر لاستيعاب الشمول لمستحقيه.. انه يحمل امانة

الله لمن يستحق الخدمة.. بارك الله بهمة الرجال الاوفياء لوطنهم وشعبهم

العزيز والاستهداف مبيت والنوايا السيئة معروفة للقاصي والداني .

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