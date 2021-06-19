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كتاب «للتاريخ» للرئيس بارزاني يترجم إلى اللغة التركية

تمت ترجمة وطباعة كتاب «للتاريخ» للزعيم الكوردي مسعود بارزاني إلى اللغة التركية، وسيكون بين أيدي القراء خلال الأسبوعين المقبلين.

وتمت ترجمة الكتاب إلى التركية من قبل الصحفي إحسان يالين، وسيصدر قريباً عن دار ‹أفيستا›.

وكان الكتاب نفسه قد تُرجم في وقت سابق إلى اللغات العربية والكوردية (اللهجة الكرمانجية).

ويحمل الكتاب أهمية كبيرة، فهو يُعد وثيقة تاريخية متميزة من حيث غناها بالمعلومات خصوصا أن المؤلف نفسه الرئيس بارزاني، شاهد على الأحداث ومشارك فيها.

ويسرد الكتاب مواقف لجهات عراقية وإقليمية ودولية، كما يكشف لأول مرة خبايا وأسرار تتعلق بالاستفتاء على استقلال إقليم كوردستان، والعلاقات بين الإقليم وبغداد وعرض سياسات دول مثل الولايات المتحدة وغيرها.

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