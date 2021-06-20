إلى جانب حمایة تراب الوطن .. البيشمركة قدوة في الحفاظ على الحياة البرية

قدمت مجموعة من مقاتلي بيشمركة كوردستان مثالاً يحتذى به في الحفاظ على الحياة البرية إلى جانب واجبهم المقدس في الدفاع عن تراب الوطن، ما أثار إعجاب وتقدير منظمات حماية البيئة التي أشادت بالرسالة الإنسانية التي يحملها هؤلاء البيشمركة.

آسو شكاك، رئيس منظمة (آفيار) البيئية أفاد السبت «هؤلاء البيشمركة الأبطال المنتشرين في جبل قره جوغ، وإلى جانب واجبهم في الدفاع عن المنطقة، يقومون بالحفاظ على البيئة والحيوانات البرية، ويقدمون لها الماء والغذاء، ما يؤكد أن قوات البيشمركة تحمل رسالة إنسانية سامية».

ودعا شكاك كافة الأطراف إلى الاقتداء بالبيشمركة، وقال: «نأمل من الجميع أن يقتدوا بالبيشمركة الذين يضحون بأرواحهم دفاعاً عن كوردستان، ويتفانون أيضاً في الحفاظ على البيئة والحياة البرية».

وأشار رئيس منظمة (آفيار) إلى أن الحياة البرية في خطر بسبب الجفاف، داعياً الجميع إلى المساعدة في الحفاظ على هذه الحيوانات.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط