الديمقراطي الكوردستاني يرحب بالقرار الأممي 2576 الخاص بالانتخابات العراقية

أصدر جهاز الانتخابات المركزي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بياناً رحب فيه بقرار الأمم المتحدة المرقم 2576 المرحب بجهود الحكومة العراقية لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة.

وقال الجهاز في بيان: «انطلاقا من المبدأ الثابت والراسخ للحزب الديمقراطي الكوردستاني الداعم لتثبيت الديمقراطية في العراق الاتحادي، حيث كان الحزب منذ تأسيسه عام 1946 يدعو ويناضل من أجل تطبيق الديمقراطية في العراق وتحقيق المساواة بين كافة أبناء شعبه بكافة مكوناته، عليه يرحب جهاز انتخابات الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقرار الأمم المتحدة المرقم (2576) الصادر في جلسة مجلس الأمن الدولي مؤخراً الذي رحب بجهود الحكومة العراقية في مجال الإعداد والتخطيط لتنفيذ الانتخابات النيابية المبكرة بصورة حرة ونزيهة فعليا يقودها العراقيون على أرض الواقع بحيث تكون شاملة للجميع وذات مصداقية من حيث الإجراءات والمشاركة الفعلية».

أضاف البيان «وحول وجود مراقبين دوليين في الانتخابات المرتقبة، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان سباقاً في دعوته للمراقبين الدوليين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التی جرت في إقلیم كوردستان في الأعوام السابقة كون وجود المراقبين الدوليين يعطي المصداقية للانتخابات ويبعد كافة الشكوك حول نزاهتها»، وتابع «لذلك يرحب جهاز انتخابات الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيام فريق تابع للأمم المتحدة معززاً بموظفين إضافيين لمراقبة يوم الانتخابات في العراق بأوسع تغطية جغرافية ممكنة وتقديم تقرير حول سير الانتخابات إلى الأمين العام للأمم المتحدة».

وأردف البيان بالقول: «وعلى الصعيد ذاته يرحب جهاز الانتخابات بالموقف الإيجابي لمجموعة الدول السبع في قمتها التي عقدت مؤخراً في بروكسل، وتأييدها الكامل لقرار مجلس الأمن ودعوتها لإشراك مراقبين دوليين في الانتخابات بهدف المساعدة في ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في العاشر من تشرين الأول / أكتوبر 2021 هذا إلى جانب دعوتها لجميع العراقيين للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة».

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