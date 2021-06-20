القبض على احد عناصر ولاية الفلوجة بالانبار

أعلنت خلية الاعلام الأمني، السبت، عن القاء القبض على احد عناصر ما كانت تسمى بولاية الفلوجة في الأنبار.

وذكر بيان للخلية أن ” مفارز الاستخبارات العسكرية تمكنت اليوم من القاء القبض على احد عناصر ما كانت تسمى بولاية الفلوجة في الأنبار”.

وأضاف أن “العملية جاءت بناءً لمعلومات دقيقة قدمتها احدى مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع – قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، حيث اشارت لتواجد أحد الإرهابيين من عناصر ما كانت تسمى بولاية الفلوجة”.

وتابع أنه “على اثر تلك المعلومات تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة بالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٣٨ نحو الهدف”، لافتاً الى أنه “”تم القاء القبض على المتهم بعد نصب كمين محكم له في سيطرة الشهيد محمد الكروي”.

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