بمناسبة تتويج ملكة جمال الكرة الأرضية 2021

مؤسسة السوسن العالمية تتوَج رولا عيسى بلقب (MRS GLOBE LEBANON 2021 )

لبنان / علي كاظم تكليف

لا تزال السوسن العالمية التي اشتهرت منذ أكثر من ثلاثين عاماً باختيار و تتويج أجمل الملكات في الشرق الأوسط و العالم العربي بالعديد من الألقاب الجمالية ، مستمرة بتميَزها باختيار الأجمل و الأكثر أناقة و جاذبية، ها هي اليوم تعلن فوز الإعلامية ومستشارة الجمال رولا عيسى بلقب MRS GLOBE LEBANON 2021 , و حظيت المسابقة على اقبال المرشحات من جميع المناطق اللبنانية اللاتي فاق عددهن ال ١٧ مرشحة تم المشاركة والترشح لهذه المسابقة عبر أونلاين بسبب جائحة كورونا و ما يرافقها من ظروف استثنائية .و قد وقع الإختيار من اللجنة المنظمة للسوسن العالمية على السيدة رولا عيسى لتكون ملكة على عرش الأرض للمتزوجات للعام 2021 واشارت السوسن الى ان التتويج أقتصر على بعض الصور بانتظار أن تفتح دولة الكويت أبوابها وتعود الحياة لطبيعتها لتستطيع السوسن العالمية تتويجها على الطريقة المعتادة. مبينة ان الملكة ستشارك وتمثل لبنان في الولايات المتحدة حيث ان اكثر من ٤٠ دولة سوف تشارك في هذا الحدث الاكبر على الاطلاق واوضحت ان . شروط ومعايير المسابقة التي فازت بها الملكة رولا عيسى تضمنت (جمال الوجه، مقاييس الجسم المتناسقة؛ الاطلالة؛ الكاريزما؛ والثقافة العامة). مشيرة الى اطلالة الملكة اهتم بها كل من ؛ الملابس التي قدمته دار لابورجوازي ، اما المكياج و الشعر فكان لسنتر لا بلو بل ، فيما التصوير كان للمصور جاسم الفيلكاوي و عادل بدوي ، لتظهر الاعلامية رولا عيسى بأبهى حلة كونها تستحق اللقب بكل جدارة و تميّز.

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