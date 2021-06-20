داقوق: داعش يجبر سكان 7 قرى أخرى على النزوح

كشف قائمقام قضاء داقوق (جنوب كركوك)، السبت، أن مسلحي داعش أجبروا سكان 7 قرى أخرى في القضاء على النزوح، وأن القوى الأمنية المسيطرة عاجزة عن الدفاع عن الأهالي والمنطقة.

وقال لويس فندي : «مؤخراً نزح سكان 7 أخرى من داقوق، تقع على الطريق الواصل بين مركز القضاء وناحية الرشاد».

وأوضح أن «مسلحي داعش تسببوا بنزوح سكان هذه القرى، لأن الإرهابيين يقتحمون قرارهم باستمرار للحصول على الطعام، وباتوا خطراً كبيراً على الأهالي».

ولفت قائمقام داقوق إلى أن «القوى الأمنية المسيطرة غير قادرة على الدفاع عن المنطقة والأهالي، ما دفعهم إلى النزوح».

وبعد خيانة 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017، وسيطرة ميليشيات الحشد الشعبي والقوات العراقية الأخرى على كركوك وغالبية ‹المتنازع عليها›، تدهورت الأوضاع الأمنية بشكل ملحوظ ما أسفر عن تصاعد هجمات داعش ونزوح سكان عشرات القرى من المنطقة.

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