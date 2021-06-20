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كشف لغز جريمة انتحار غامضة لفتاة في بغداد

القت القوات الامنية،  السبت، القبض على، افراد من عائلة فتاة انتحرت ، بداعي التحريض على الانتحار.

وقال بيان من شرطة بغداد، انه “بعد حصول حادث انتحار لفتاة ضمن قاطع مسؤولية قسم شرطة باب الشيخ ولوجود شكوك وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص من المحققين برئاسة مدير قسم شرطة باب الشيخ للتحقيق في الاسباب التي دعت الفتاة للانتحار”.

واضاف، انه “لدى التعمق بالتحقيق  تم التوصل الى سبب انتحار الفتاة بعد تعرضها لضغوط كبيرة للقيام بأمور لا يمكنها القيام بها من قبل والدتها وشقيقتها مما دعاها الى الانتحار “.

واوضح، انه “تم استحصال الموافقات القضائية بالقبض على المتهمتين وفق احكام المادة ٤٠٨ وبداعي التحريض على الانتحار واعترفتا صراحة بالضغط عليها مما دعاها للاقدام على الانتحار تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون”.

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