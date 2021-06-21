أضرار مادية جسيمة بقصف تركي في دهوك

أفاد شهود عيان بإلحاق أضرار مادية جسيمة بممتلكات سكان قرية في قضاء العمادية بمحافظة دهوك، يوم الاثنين، جراء قصف مدفعي تركي.

وقال الشهود إن المدفعية التركية قصفت قرية قومري ومحيط القرية التابعة لناحية كاني ماسي بقضاء العمادية.

وأضاف الشهود أن “منزل أحد أهالي القرية تعرض لقذيفة ما ألحق أضرارا مادية جسيمة بالمنزل وسيارة صاحب المنزل”.

وتابع الشهود ان صاحب المنزل تمكن هو وأفراد عائلته الخروج سالمين من المنزل بصعوبة بالغة عقب القصف.

من جانب آخر، قال أحد اهالي قرية دشيش التابعة أيضا لناحية كاني ماسي لوكالة شفق نيوز، إن “حريقا كبيرا اندلع بمزارع وغابات القرية بعد ان تعرض لقصف مدفعي تركي”.

وأشار المصدر إلى “النيران مئات الدونمات من الأراضي الزراعية”.