المصالحة الخليجية: قطر تستقبل أول سفير سعودي بعد إنهاء المقاطعة

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مرحباً بالسفير السعودي الأمير منصور بن خالد بن فرحان

استقبل وزير الخارجية القطري الاثنين السفير السعودي الجديد لدى الدوحة، وهو أول سفير بعد إنهاء المقاطعة الخليجية لقطر، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”.

وقالت الوكالة إن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رحب بالسفير السعودي منصور بن خالد بن فرحان وأكد له تقديم “كافة الدعم لتعزيز العلاقات الثنائية” بين البلدين.

وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين اتفقت في يناير/ كانون الثاني الماضي على إنهاء المقاطعة التي فرضتها منتصف 2017 على قطر، وإعادة العلاقات السياسية والتجارية وحركة نقل المسافرين مع الدوحة.

وبعد المصالحة برعاية أمريكية، أعادت كل الدول، ما عدا البحرين، العلاقات التجارية وحركة النقل مع قطر إلى سابق عهدها.

وأعلن عن إنهاء المقاطعة خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية في يناير/ كانون الثاني الماضي.

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