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(بالفيديو) غادة عبد الرازق بملامح غير معهودة!

شاركت النجمة المصرية غادة عبد الرازق، جمهورها على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد ظهرت من خلاله بملامح مختلفة.

وأطلت الفنانة عبد الرازق، داخل سيارتها بإطلالة صيفية أنيقة وهي تغني “وشي الحقيقي” للنجمة شيربن عبد الوهاب. وفور نشرها للمقطع نالت إعجاب محبيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

وقد اثارت الفنانة عبد الرازق تفاعلا كبيرا من قبل الرواد على منصات التواصل حيث عبر العديد عن استغرابهم الشديد من تغير ملامحها حيث كتب احدهم: “والله ما عرفتك من كتر عمليات التجميل ”، وقال اخر “كنتي زمان احلى كتير بطلي تلعبي فى وشك بقى بقيتي حد تاني”.

 

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