بيان والدة الوزني: أين أنتم من امرأة مفجوعة؟

منعت القوات الأمنية في كربلاء، أمس، والدة الناشط المقتول إيهاب الوزني، من نصب خيمة لها أمام محكمة جنايات كربلاء، احتجاجاً على عدم التوصل للأشخاص الذين اغتالوا ابنها.

وقالت والدة الوزني، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إنه “بعد مرور 40 يوماً على استشهاد ولدي إيهاب جواد الوزني، وبعد أن قام الأحرار في كربلاء والمحافظات بخطوات سلمية للضغط على الحكومة والقضاء من أجل الكشف عن قتلة ولدي، أصبح واضحاً لنا ولكل العراقيين بأن هذه الحكومة تخلو من شيم الرجال والشرف والغيرة، وإلا لما تركوا امرأة كبيرة في السن ومريضة تفترش الشوارع، وتتصدى وتتحمل عبء تقصيرهم من أجل استرجاع دم ولدها ونيل أبسط حقوقها بالقصاص من المجرمين”.

وأضافت والدة الوزني، “إنني أوجه خطابي باستغراب إلى الذين عهدنا منهم الصدق والثبات على المبادئ ونصرة المظلوم من شيوخ العشائر الأصلاء، ممن بقي لديهم شرف وغيرة وحمية في عموم العراق، أين أنتم من امرأة مفجوعة تفزع لولدها وتقوم بدور أكبر من أدواركم”.

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