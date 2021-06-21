تحركات امريكية لادارة بايدن لتوقيع اتفاقية سلام بين ايران واسرائيل

اتفاقية سلام بين ايران اسرائيل برعاية امريكية مقابل رفع كافة العقوبات الدولية والامريكية على ايران

تقارير تكشف مساعى لادارة بايدن لتوقيع اتفاقية سلام بين اسرائيل وايران مقابل رفع العقوبات على ايران

القاهرة : بيان صحفى

ذكر تقرير لمنظمة العدل والتنمية للدراسات السياسية والاستيراتيجية بالشرق الاوسط ان ادارة بايدن تسعى لتوقيع اتفاقية سلام طويلة الامد بين اسرائيل وايران بعد اعادة الاتفاق النووى

واشار المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى انه على الرغم من فوز ابراهيم رئيسى بالرئاسة الايرانية وهو المحسوب على تيار مرشد ايران الخامنئى الا ان الازمة الاقتصادية والمعيشية داخل ايران والتى ستمثل اكبر تحدى للرئيس الايرانى الجديد وتهدد باشتعال اضطرابات شعبية واسعة بايران قد يدفع الرئيس الايرانى الجديد والمرشد الايرانى لتوقيع اتفاقية سلام مع اسرائيل برعاية امريكية مقابل رفع كافة العقوبات الدولية والامريكية على ايران

واشارت المنظمة ان توقيع اتفاقية سلام طويلة الامد بين ايران واسرائيل قد تكون ضمن اجندة الادارة الامريكية بقيادة الرئيس بايدن والتى سعت لاعادة الاتفاق النووى وتخفيف بعض العقوبات المفروضة على ايران

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