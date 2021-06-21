Posted on by

تحركات امريكية لادارة بايدن لتوقيع اتفاقية سلام بين ايران واسرائيل

Image preview

اتفاقية سلام بين ايران اسرائيل برعاية امريكية مقابل رفع كافة العقوبات الدولية والامريكية على ايران

تقارير تكشف مساعى لادارة بايدن لتوقيع اتفاقية سلام بين اسرائيل وايران مقابل رفع العقوبات على ايران

القاهرة : بيان صحفى

ذكر تقرير لمنظمة العدل والتنمية للدراسات السياسية والاستيراتيجية بالشرق الاوسط ان ادارة بايدن تسعى لتوقيع اتفاقية سلام طويلة الامد بين اسرائيل وايران بعد اعادة الاتفاق النووى

واشار المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى انه على الرغم من فوز ابراهيم رئيسى بالرئاسة الايرانية وهو المحسوب على تيار مرشد ايران الخامنئى الا ان الازمة الاقتصادية والمعيشية داخل ايران والتى ستمثل اكبر تحدى للرئيس الايرانى الجديد وتهدد باشتعال اضطرابات شعبية واسعة بايران قد يدفع الرئيس الايرانى الجديد والمرشد الايرانى لتوقيع اتفاقية سلام مع اسرائيل برعاية امريكية مقابل رفع كافة العقوبات الدولية والامريكية على ايران

واشارت المنظمة ان توقيع اتفاقية سلام طويلة الامد بين ايران واسرائيل قد تكون ضمن اجندة الادارة الامريكية بقيادة الرئيس بايدن والتى سعت لاعادة الاتفاق النووى وتخفيف بعض العقوبات المفروضة على ايران

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close