رئيس إقليم كوردستان لـ PKK : ابعد حربك التي لا طائل منها عن شعب كوردستان داعياً لموقف كوردستاني مشترك في مواجهته

قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، مساء الاحد ، أن إقليم كوردستان والعراق يمران حالياً بأزمة ، لكن وجود خارطة طريق واضحة إلى جانب إرادة جادة ، هما الضمان لحل هذه الازمة وسيكونان مُعيناً ومعاوناً ومساعداً على تحقيق الأمان والاستقرار في كل المنطقة.

بارزاني وفي كلمة له في مراسم حفل تخرج الدفعة الثالثة لطلبة الجامعة الأمريكية في كوردستان – دهوك ، أكد انه ” من خلال الاعتبار من أخطاء الماضي ، والتخلي عن منطق القوي والضعيف الذي لم يعد صالحاً، وبانتهاج رؤية جديدة في ضوء الدستور والأسس والمبادئ التي قام عليها العراق الجديد ، يستطيع العراق أن يسلك الطريق الصحيح ، ومن خلال هذه الرؤية تستطيع بغداد وأربيل التوصل معاً إلى تفاهم نهائي ينهي الشد والجذب بينهما”.

مضيفاً ” ولإنجاح هذه العملية ، علينا داخل كوردستان ، أن نعزز وحدة الصف والتكاتف والتعاون ، وهذا هو الضمان لحماية مكاسبنا وحقوقنا الدستورية”.

مردفاً ، بالقول “حتى مشكلة فرض الذات وتواجد حزب العمال الكوردستاني PKK غير المشروع في إقليم كوردستان، يجب الرد عليها من خلال موقف كوردستاني مشترك ، حريص على مصالح إقليم كوردستان وحماية أرواح وممتلكات مواطنيه وإبعاد الحرب عن إقليمنا”.

وتابع ، ان ” علينا أن نقول لـ PKK بصوت واحد وبموقف موحد توقف عن النظر بازدراء لارادة شعب إقليم كوردستان والمؤسسات الشرعية ومصالح وأرواح وممتلكات شعب كوردستان، وابعد هذه الحرب التي لا طائل منها عن شعب كوردستان”. مضيفاً ” احترم سيادة العراق وإقليم كوردستان والسلطة الشرعية في كوردستان والتزاماتها القانونية. كف عن التسبب في الاجتياح العسكري وإلحاق الضرر وخلق مشاكل إضافية لشعب كوردستان الذي يعاني أصلاً من جملة مشاكل”.

مشدداً على انه “لا يجوز أن يكون أرض إقليم كوردستان والعراق وحدوده بأي شكل من الأشكال مصدراً للتهديد أو أن تستخدم لمهاجمة الدول المجاورة وزعزعة أمنها واستقرارها”. مردفاً ” وعلى الحكومة الاتحادية العراقية أن تؤدي واجبها في حماية أمن واستقرار دول الجوار”.

كما هنأ رئيس إقليم كوردستان في كلمته الخريجين الجدد ، آملاً لهم النجاح .

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