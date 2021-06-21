رئيس الإقليم يدعو بغداد للكف عن الخطابات القديمة: يمكننا حل الخلافات بشكل قطعي

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الأحد، إمكانية حل الخلافات القائمة بين بغداد وأربيل بشكل قطعي، إن توفرت إرادة سياسية لدى الطرفين.

جاء ذلك في كلمة لبارزاني، خلال حفل تخرج لطلبة الجامعة الأمريكية في كوردستان- دهوك، بحضور كبار المسؤولين.

وقال بارزاني، في معرض حديثه عن العلاقات بين بغداد وأربيل، “ينبغي تحسين العلاقات بين الجانبين والكف عن الخطابات القديمة واللجوء إلى الدستور لحل المشكلات العالقة”.

وأضاف “علينا المحافظة على وحدتنا الداخلية، فهي الضمان الوحيد للجميع، للوقوف أمام هذه التحديات”.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد تحدث عن الموضوع ذاته، خلال لقائه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في بغداد، (10 نيسان 2021) وأكد حينها أن كوردستان مستعدة لحل جميع المشكلات والعوائق مع الحكومة الاتحادية، على أساس الدستور وفي اطار النظام الاتحادي وأن يعمل مع جميع المكونات العراقية لتحقيق الأمن والاستقرار للعراق والمنطقة.

ورغم أن العلاقات بين بغداد وأربيل مستمرة ومتواصلة، إلا أنها لا تبدو سالكة دائماً، لما تتعرض له من صعاب وملفات شائكة بين الطرفين.

وتتمحور تلك الملفات بخلافات دستورية أبرزها المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، والمادة 110 الخاصة بالنفط والغاز، وكذلك مسائل خلافية حول السياسة النفطية بين الطرفين، التي بدأت تتعثر على نحو واضح بعد عام 2014، وبالأخص آلية النفط والرواتب، بما في ذلك حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية الاتحادي