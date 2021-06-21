مؤتمر حول “إعادة النظر في الإبادة الجماعية في الشرق الأوسط اليوم “

نظمته جامعة – COVENTRY المملكة المتحدة مع جامعة سوران ، العراق

عنوان محاضرة البروفسور كمال عزيز قيتولي

بتأريخ18 حزيران 2021

تمت عملية الأنفال الأولى ضد الأكراد الفيليين في العراق: قضية ترحيل المواطنين العراقيين (الأكراد الفيليين بشكل أساسي) واحتجازأولادهم كرهائن من قبل نظام صدام البعثي ، 1980-1990 .

الخلاصه

قبل الحرب العراقية الإيرانية بستة أشهر وفي 4 أبريل 1980 شرعت حكومة صدام العراقي في عمليات ترحيل جماعية للمواطنين العراقيين إلى إيران. يقدر الصليب الأحمر أن مائة ألف شخص قد تم ترحيلهم في الأشهر الستة الأولى وإجمالي ما يقرب من مليون شخص تم ترحيلهم خلال العقد 1980-1990. في الوقت نفسه ، تم احتجاز الآلاف من أقارب هؤلاء المبعدين كرهائن. تم ترحيل الغالبية فيما بعد واختفى ما يقدر بنحو 4000 من هؤلاء الرهائن وحتى الآن مصيرهم مجهول. مات آخرون ، إما في السجن أو على الجبهة في الحرب العراقية الإيرانية. تم استخدام العديد منهم في تجارب الحرب الكيماوية والبيولوجية العراقية.

جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي واختفاء الرهائن

هي: البعثيين صدام نظام نفذها التي الجماعية الإبادة خطط كانت

اقتلاع الأكراد من العراق (عمليات ترحيل جماعي قسري داخلي وخارجي).

تعريب المناطق والمناطق الكردية.

تغيير قوي للهوية الكردية إلى العربية.

القضاء على الهوية والثقافة والتاريخ واللغة الكردية.

أخذ الرهائن وعمليات الأنفال لعشرات الآلاف من الشباب والنساء والأطفال واختفائهم في مقابر جماعية. ألانفال الأولى للأكراد الفيليين (20.000) ، الأنفال الثانية من عائلة البارزاني (8000) والأنفال الثالثة من العائلات الكردية من منطقة كرميان العراق (182.000).

استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ،

الإبادة الجماعية لأكراد الفيليين العراقيين على يد نظام صدام البعثي

الخارجية الجماعية الترحيلات

مصادرة جميع انتمائهم ووثائق الجنسية العراقية

أخذ الرهائن واختفائهم ومصيرهم مجهول

تعريب مدنهم وقراهم ومنازلهم

الإبعاد الخارجي

4نيسان / أبريل 1980-1990 تم ترحيل ما يقرب من مليون مواطن عراقي – معظمهم من الأكراد الفيليين وغيرهم من المواطنين العراقيين قسراً إلى إيران. تم أخذهم من جميع أنحاء العراق وخاصة من بغداد والمدن والقرى الحدودية.

بدأت عمليات الترحيل في 4 مارس 1980 ، أي قبل ستة أشهر من اندلاع الحرب العراقية الإيرانية.

واتهم المبعدون بأنهم من أصل إيراني.

صدر هذا القرار السري للغاية الخاص بالترحيل وأخذ الرهائن من قبل أعلى سلطة في العراق وبأمر مباشر من الرئيس صدام حسين في مرسوم سري للغاية رقم 666 صدر عام 1980 ووقعه صدام نفسه.

تمت مصادرة جميع ممتلكاتهم: ممتلكات ، أعمال ، أموال في البنوك ووثائق الجنسية العراقية.

لا يزال حوالي 5000 من المرحلين الفيليين المتبقين يعيشون في مخيمات اللاجئين في إيران: أي مخيمات آزنا وجوهروم. هؤلاء اللاجئون ما زالوا ينتظرون الحكومة العراقية لإعادة توطينهم في العراق.

أخذ الرهائن

لإسكات احتجاج أعضاء كل أسرة من المرحلين تم احتجازهم كرهائن.

تقريبا معتقل واحد لكل 10 مبعدين.

وكان معظم هؤلاء الرهائن من الرجال في سن 16-40.

كان العديد من الرهائن في الخدمة الوطنية عند القبض عليهم.

السجون بين ونقلوا مختلفة سجون في الرهائن وسجن. -1984( السلمان وقلعة )1984 ديسمبر – 1980 (أبريل غريب أبوالرهائن فيها احتُجز التي السجون أهم من كانا )1986. مجهولاً مصيرهم يزال لا ، الفيليين رهائن من آلاف 4 عن يقل لا لما.

أضراب الرهائن في سجن أبو غريب ببغداد في 30 أبريل 1981. بعد أحداث الشغب هذه وفي 14 يوليو 1981 تم أخذ المجموعة الأولى (حوالي 750) من الرهائن واختفوا.

تشكيل لجنة الإفراج عن الرهائن والمحتجزين في العراق 22 يونيو 1993 ، برلمان المملكة المتحدة ، لندن

الحملة والمنظمات الدولية اتصلت

منظمة العفو الدولية

محكمة العدل الدولية (دولة مستقلة أو منظمة دولية) والمحكمة الجنائية الدولية.

اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان (للأعضاء الأوروبيين فقط)

الأمم المتحدة – حقوق الإنسان (السيد فان دير ستويل ، لا يمكن اتخاذ الإجراءات إلا لدعم قرارات الأمم المتحدة).

القراران 688 و 1441؟

الحكومة البريطانية والبرلمان ، والحكومة الأمريكية ومجلس الشيوخ ، وكل الاتحاد الأوروبي ، والاتحاد السوفيتي ، والصين ، والحكومات والمنظمات الشرقية والإسلامية والعربية)

هيومن رايتس ووتش

عاما 15 بعد الرهائن بمصير يطالب 1995 أكتوبر 16 يوم لندن – البريطاني البرلمان أمام التجمع

أجتماع عام للجنه في لندن 1994

أجتماع عام للجنه عام في لندن يوم 16 أكتوبر 1995 مصير الرهائن

1503 رقم المتحدة الأمم وإجراءات الفيليين الكرد قضية عن 1988 عام نُشر كتيب

تم رفع قضية الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية للأكراد الفيليين في 24/7/2004 إلى المحكمة العراقية الخاصة من قبل لجنة الرهائن و المحتجزين

قرارات الإبادة الجماعية التي تم تمريرها على الأكراد الفيليين في العراق

2008 نيسان 14 بتاريخ 9 رقم العراقي النواب مجلس عن الصادر الجماعية الإبادة قرار

1010/11/29 الخاصة العراقية المحكمة

426 رقم العراقي الوزراء مجلس8/12/2010

2012 فبراير 8 ، 6 العدد2011 ، 18 رقم ، العراقي النواب مجلس

ألاستنتاج و المقترحات و المطاليب

وما الرهائن وجود مكان في للتحقيق خاصة لجنة تشكيل الحالية العراقية الحكومة وعلى مجهولا الرهائن ءهؤلا مصير يزال ولا لاجئين زالوا ما الذين عودة وتشجيع تعويض بخطة المرحّلة العائلات هذه حقوق جميع تفعيل إعادة العراقية الحكومة على لهم. حدثالأخرى والدول إيران في

التاليه: الجامعات من هم الموءتمر هذا في المشاركين و المحاضرين الاساتذه

The American University of Iraq Sulaimani

University of Kent

Soran University

University of Sulaimania

Charmo University

University of Raparin

University of Duhok

University of Sharjah, the UAE

University of Gothenburg, Sweden,

Bar-Ilan University and Ariel University

University of Urbino and Researcher at the Geneva Centre for Security policy

Kurdistan Center for International Law

University of Melbourne

Johannesburg Institute for Advanced Study

مع أطيب تحياتي

قيتولي كمال

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط