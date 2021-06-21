نائب: من يسير الدولة هم الرأسماليون

وقال الخفاجيفي حديث لبرنامج “خارج الصندوق” الذي تبثه السومرية، إن “الذي يدير الموازنة في البرلمان اللجنة المالية المختصة ودائما يحسبون التوقعات”، مشيراً الى أنه “لا توجد ليدنا سياسات اقتصادية ناجحة والذي اوصل العراق لهذا الوضع هو وزير المالية وهو الذي جوع الشعب العراقي”.

وأضاف “اذا جاء وزير المالية الى مبنى البرلمان للاستجواب لن يخرج الا وهو مقال”، مشيراً الى أن “صعود الدولار اثر سلبا على اصحاب الدخل المحدود ومن يسير الدولة هم الرأسماليون”.